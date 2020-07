Mathieu van der Poel is zaterdag een van de favorieten voor de zege in Strade Bianche, de eerste WorldTour-koers sinds de coronacrisis. De debutant in de Italiaanse klassieker, die deels over gravelwegen voert, is bij de verkenning wel geschrokken van de zwaarte van het parcours en de hitte in Toscane.

"De wegen zijn hier toch wel lastiger dan het op tv lijkt", zegt de 25-jarige Van der Poel vrijdag. "Het is vooral heel veel op en af, ik ben een beetje geschrokken van de hoogtemeters. En toch ook wel van de gravelstroken, een paar liggen er redelijk slecht bij."

De mannen rijden zaterdag liefst 63 kilometer op gravel, ruim 34 procent van de totale afstand van Strade Bianche (184 kilometer). Bovendien is het zelden vlak in de regio rond Siena.

"Op de gravelstroken zal het constant zenuwachtig zijn", aldus Van der Poel, die als wereldkampioen veldrijden zeer bekend is met onverharde wegen. "Er zijn zoveel lastige stroken waarop je het verschil kan maken, dat je de hele wedstrijd moet oppassen."

De renners krijgen in Italië ook te maken met flinke hitte, want er worden temperaturen rond de 37 graden verwacht. "Het is een beetje alsof je in een sauna aan het rondrijden bent", zegt Van der Poel. "Normaal kan ik daar wel tegen, maar dan heb ik wel een iets langere periode van aanpassing nodig. Nu is de overgang van België naar hier wel heel plots. Iedereen is bezig met het weer en ik verwacht ook dat het een heel cruciale factor zal zijn in de koers."

'Het is toch wel spannender door lange pauze'

Strade Bianche wordt voor Van der Poel zijn eerste wedstrijd sinds 23 februari, toen hij in Portugal de laatste etappe van de Ronde van de Algarve reed. De kopman van Alpecin-Fenix vindt het lastig in te schatten hoe hij er voor staat in vergelijking met de concurrentie.

"Je hebt als renner altijd wel een paar parameters waaraan je je eigen vorm kan afmeten, maar het is aftasten hoe de tegenstand zal zijn. Normaal gesproken weet je wie goed is en wie niet, maar nu zouden er zomaar een paar verrassende namen tussen kunnen zitten door de lange onderbreking."

Van der Poel, die samen met grote namen als oud-winnaars Julian Alaphilippe (2019), Tiesj Benoot (2018) en Michal Kwiatkowski (2014 en 2017) en zijn eeuwige rivaal Wout van Aert tot de kanshebbers hoort, voelt door de coronapauze meer spanning dan normaal voor een koers.

"Het is alsof we weer onze eerste wedstrijd rijden. Het is echt lang geleden dat ik gekoerst heb, ik kan me niet herinneren wanneer ik eerder zo lang zonder competitie heb gezeten."

De veertiende editie van Strade Bianche voor mannen begint zaterdag om 13.45 uur. De finish wordt verwacht rond 18.30 uur. De vrouwen starten om 12.00 uur en finishen rond 16.00 uur.