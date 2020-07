Remco Evenepoel heeft donderdag de eerste bergetappe in de Ronde van Burgos gewonnen. Het Belgische toptalent neemt ook de leiding in het algemeen klassement over van de Oostenrijker Felix Grossschartner.

De pas twintigjarige Evenepoel liet op de slotklim van buitencategorie alle andere favorieten achter zich en kwam solo over de finish. De renner van Deceuninck-Quick Step is bezig aan een zeer succesvol seizoen, want voor de coronacrisis won hij al de Ronde van San Juan en de Ronde van de Algarve.

Kort achter Evenepoel legde George Bennett namens Jumbo-Visma beslag op de tweede plek, vlak voor de Spanjaard Mikel Landa.

De Nieuw-Zeelander Bennett is ook de nummer twee in het klassement, op 18 seconden van Evenepoel. De Nederlandse renners spelen geen rol van betekenis in het klassement van de Spaanse rittenkoers.

Jetse Bol (in paars shirt) op kop in de vroege kopgroep. (Foto: Getty Images)

Jetse Bol in ontsnapping van de dag

Al vroeg in de 148 kilometer lange derde etappe ontstond een kopgroep van negen renners, onder wie Jetse Bol. Zij kregen een ruime voorsprong van het peloton.

Met nog 50 kilometer te gaan ontstond er door de harde wind opschudding in het peloton, dat in enkele waaiers uiteenviel. De voorste groep bestond uit vijf renners van BORA-hansgrohe (met klassementsleider Grossschartner) en drie van Team Ineos (met kopman Richard Carapaz).

Zo'n 20 kilometer later kon een groot deel van de geloste renners weer aansluiten, zodat een compact peloton begon aan de Picón Blanco, de slotklim van de buitencategorie.

Jonge Spanjaard Adrià met kilometer te gaan ingerekend

Bol kon daar niet meedoen om de dagzege, maar werd op de zeventiende plek wel de beste Nederlander van de dag. De Noord-Hollander van de lokale ploeg Burgos-BH zag de pas 22-jarige Spanjaard Roger Adrià solo in de aanval gaan.

De eerstejaars prof van de kleine Spaanse ploeg Kern Pharma werd met de laatste kilometer in zicht gepasseerd door Evenepoel. De pas twintigjarige Belg was net weggereden uit een groep favorieten met onder anderen Bennett, Landa, Carapaz, Simon Yates en Esteban Chaves en reed naar de winst.

De Ronde van Burgos telt nog twee etappes. Vrijdag is er een vlakke rit en zaterdag moet opnieuw geklommen worden.