UCI-voorzitter David Lappartient is verheugd dat het internationale wielerseizoen weer hervat is. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat elke koers gestaakt kan worden als er een nieuwe coronapiek ontstaat.

"Onze sport leeft weer. Andere sporten hebben hun seizoen moeten schrappen, maar wij hebben weer een kalender", stelt Lappartient donderdag tevreden vast in de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport.

Zaterdag wordt in dat land met Strade Bianche de eerste WorldTour-koers sinds de corona-uitbraak verreden. "Deze koers kan een boodschap van hoop geven. We zijn weer terug en willen de mensen iets geven om te glimlachen", aldus de Franse UCI-directeur.

De afgelopen dagen gingen er al wat kleinere koersen van start, zoals de Ronde van Burgos. Dat verliep niet geheel vlekkeloos, want enkele renners van Israel Start-Up Nation en UAE Emirates verlieten de etappekoers noodgedwongen nadat duidelijk werd dat ze in contact waren geweest met een persoon die positief had getest op het coronavirus.

Lappartient verwacht dat het virus nog het hele seizoen een rol kan spelen. "Er is geen plan B als de situatie verslechtert. Voor elke koers bestaat dat risico, zelfs voor de Tour de France."

'Super Sunday' op 25 oktober

Wielerfans hebben zondag 25 oktober al in hun agenda gezet met drie belangrijke koersen op één dag: de slotetappe in de Giro d'Italia, een bergrit in de Vuelta a España en Parijs-Roubaix.

Tegelijkertijd is er ook kritiek op de UCI om deze drie wedstrijden te laten overlappen. "De zendgemachtigden waren heel duidelijk, ze wilden geen grote klassiekers tijdens de Tour de France", aldus Lappartient. "Deze koersen trekken een wereldwijd publiek en zijn vitaal voor onze sport."

"Er is helaas geen andere mogelijkheid dan andere koersen te laten overlappen. Als iemand een andere oplossing had geweten, dan hadden we die graag gehoord."