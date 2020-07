Organisator RCS van Milaan-San Remo laat de deelnemende ploegen over anderhalve week met zes in plaats van zeven renners van start gaan. De internationale wielerunie UCI heeft RCS toestemming gegeven om twee andere teams een wildcard te geven.

De Italiaanse formaties Androni Giocattoli-Sidermec en Bardiani-CSF-Faizanè ontvangen de wildcards voor Milaan-San Remo, die wordt gehouden op 8 augustus. Het aantal renners dat aan het monument meedoet, blijft ten opzichte van vorig jaar gelijk. Het gaat om 162 renners, maar nu verdeeld over 27 ploegen.

Directeur Richard Plugge van Jumbo-Visma, dat ook zijn opwachting maakt in Milaan-San Remo, is niet blij met het nieuws. "Een onverantwoordelijke en vanuit sportief oogpunt belachelijke beslissing. Dat dit verzoek wordt gehonoreerd, is voor ons onbegrijpelijke governance op minder dan veertien dagen voor de start", schrijft hij op Twitter.

Eerder deze week werd al bekend dat RCS ook een parcourswijziging doorvoert in Milaan-San Remo. Maar liefst dertien van de zestien burgemeesters van de provincie Savona zagen een passage in hun dorp niet zitten, waardoor de Turchino en drie Capi moesten worden geschrapt.

De meeste burgemeesters stemden tegen uit angst voor een nieuwe uitbraak van COVID-19, met als gevolg dat alleen de laatste 40 kilometer van de route hetzelfde is als bij de voorgaande edities. De finale is ook onveranderd met onder meer de beklimming van de iconische Poggio.

Milaan-San Remo is de derde WorldTour-koers na de coronapauze. Strade Bianchi is zaterdag de eerste, gevolgd door de Ronde van Polen van volgende week woensdag tot en met zondag. Het wielrennen lag vanaf maart enkele maanden stil vanwege de coronacrisis.