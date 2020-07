Jumbo-Visma heeft zich woensdag versterkt met David Dekker. De enige Nederlandse WorldTour-ploeg neemt de Nederlandse beloftenkampioen na dit wielerseizoen over van SEG Racing Academy.

De 22-jarige Dekker, die een contract voor twee jaar tekent bij Jumbo-Visma, veroverde vorig jaar het rood-wit-blauw in de beloftencategorie en wist eerder dit jaar de Dorpenomloop Rucphen en de Ster van Zwolle op zijn naam te schrijven.

Dekker is de zoon van oud-renner Erik Dekker. Die behaalde in het verleden grote successen in dienst van Jumbo-Visma-voorloper Rabobank. Hij won onder meer vier etappes in de Tour de France en één keer de Amstel Gold Race, de Clásica San Sebastián en Parijs-Tours.

"Ik ben erg blij dat ik bij Jumbo-Visma heb getekend. Naast het feit dat het een Nederlandse ploeg is, groeit het team enorm. Ik denk dat ik optimaal gebruik kan maken van de faciliteiten die Jumbo-Visma biedt om de beste wielrenner te worden binnen mijn mogelijkheden", zegt Dekker op de website van Jumbo-Visma.

"Als je naar de afgelopen jaren kijkt, dan denk ik dat dit een logische stap is in mijn carrière. Ik heb grote stappen gezet in mijn ontwikkeling. Daarmee heb ik deze transfer afgedwongen. Ik hoop me de komende jaren te kunnen focussen op het sprinten. Van een grote sprinter als Dylan Groenewegen kan ik veel leren."

Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma kijkt uit naar de komst van Dekker. "We denken dat hij een talentvolle sprinter is, die in onze structuur rustig kan doorgroeien. Hij gaat veel kansen krijgen. De afgelopen jaren hebben wij als team veel geleerd van het opleiden van Dylan. Daar kan David van profiteren."