Fernando Gaviria heeft woensdag de tweede etappe van de Ronde van Burgos gewonnen. De Colombiaanse toprenner was met overmacht de sterkste in de massasprint en bezorgde zijn uitgeklede ploeg UAE Team Emirates daarmee een welkom succes.

Gaviria bleef Arnaud Démare (tweede) en Sam Bennett (derde) ruim voor na 168 relatief vlakke kilometers tussen Castrojeriz en Villadiego. Pascal Eenkhoorn was op de negende plaats de beste Nederlander.

De 25-jarige Gaviria was in maart tijdens de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten een van de renners die besmet raakten met het coronavirus. Hij moest daardoor enige tijd in een ziekenhuis in Abu Dhabi verblijven.

UAE Team Emirates haalde voor aanvang van de tweede etappe van de Ronde van Burgos nog drie renners uit koers. Sebastián Molano, Cristian Muñoz en Andrés Camilo Ardila mochten niet van start omdat ze recent contact hebben gehad met een persoon die positief is getest op het coronavirus.

Massasprint ontsierd door valpartij

De tweede etappe kende een voorspelbaar verloop. Vijf renners (Joel Nicolau, Angel Fuentes, Francisco Galvan, Alessandro Fedeli en Riccardo Verza) vormden al snel een kopgroep en kregen van het peloton een voorsprong van maximaal vier minuten. Het vijftal was op 15 kilometer van de finish helemaal ingerekend.

Een massasprint bleek vervolgens onvermijdelijk. Die werd ontsierd door een massale valpartij in de laatste bocht, met Enrique Sanz als voornaamste slachtoffer. Gaviria kon daardoor wel een gat slaan en hij kon niet meer worden achterhaald door de concurrentie.

Felix Grossschartner behield de leiderstrui. De Oostenrijker van BORA-hansgrohe, die dinsdag de eerste etappe won, heeft in het algemeen klassement acht seconden voorsprong op een ploegje renners. De Ronde van Burgos gaat donderdag verder met de eerste bergrit en duurt nog tot en met zaterdag.