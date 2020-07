UAE Team Emirates-renners Sebastián Molano, Cristian Muñoz en Andrés Camilo Ardila zijn woensdag niet van start gegaan in de tweede etappe van de Ronde van Burgos. De Colombianen hebben recent contact gehad met een persoon die positief heeft getest op het coronavirus.

Volgens een verklaring van UAE Team Emirates zijn Molano, Muñoz en Ardila zaterdag in aanraking geweest met een persoon die dinsdag positief testte op het COVID-19-virus.

De renners zijn direct geïsoleerd en naar huis gestuurd. Ze zullen allemaal zo snel mogelijk een nieuwe coronatest ondergaan. In de dagen voorafgaand aan de Ronde van Burgos testten Molano, Muñoz en Ardila twee keer negatief op het coronavirus.

De Ronde van Burgos is voor veel WorldTour-teams de eerste koers sinds de coronapauze. De eerste etappe werd dinsdag gewonnen door de Oostenrijker Felix Grossschartner.

Er geldt in Spanje een streng UCI-protocol. Dat zorgde er dinsdag al voor dat twee renners van Israel Start-Up Nation (Itamar Einhorn en Alex Dowsett) toch niet van start gingen in de eerste rit, omdat ze recent contact hadden gehad met ploegmaat Omer Goldstein. Die Israëliër testte begin deze week positief.

Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws wilde de Spaanse ploeg Movistar dat Israel Start-Up Nation volledig uit koers zou worden gehaald, hoewel dat niet hoeft volgens het protocol. "We houden ons aan de regels", zei Israel Start-Up Nation-renner Tom Van Asbroeck. "We hebben geen incident gecreëerd, we hebben er net één kunnen vermijden."