De internationale wielerunie heeft besloten de Tour de France van volgend jaar een week eerder te laten beginnen dan gepland. De UCI wil op die manier overlap tussen het wielerevenement en de Olympische Spelen voorkomen.

De Tour de France van 2021 zou op 2 juli van start gaan en tot en met 25 juli duren. De uitgestelde Olympische Spelen in Tokio staan volgend jaar echter gepland van 23 juli tot en met 8 augustus, waardoor de twee evenementen elkaar in de weg zitten.

Daarom besloot de UCI dinsdag de Tour op zaterdag 26 juni te beginnen. Daardoor eindigt de belangrijkste ronde van het jaar al op zondag 18 juli. De Ronde van Frankrijk, die in 2021 waarschijnlijk toch niet in Kopenhagen van start gaat, is overigens niet de enige wielerkoers die de UCI heeft verschoven.

De Vuelta a España wordt een week naar voren gehaald om een betere overgang tussen die ronde, de Europese kampioenschappen (halverwege september) en de wereldkampioenschappen (18-26 september) te creëren. De Ronde van Spanje wordt nu van 14 augustus tot en met 5 september 2021 gehouden.

Het WorldTour-seizoen begint in 2021 zoals gebruikelijk met de Tour Down Under in Australië en bestaat in totaal uit 35 wedstrijden. De organisaties van de Ronde van Californië en de eendagskoers Prudential RideLondon-Surrey Classic hebben niet om een plek op de kalender verzocht en worden dan ook niet verreden.

De WorldTour-kalender voor vrouwen bestaat volgend jaar uit 25 wedstrijden in tien verschillende landen op drie verschillende continenten. Parijs-Roubaix, de wielerwedstrijd die dit jaar voor het eerst wordt georganiseerd voor vrouwen, staat in 2021 wederom op de kalender.