Gijs Leemreize heeft dinsdag het topje van een zijn vingers verloren bij een valpartij in de Ronde van Burgos. De talentvolle renner van Jumbo-Visma is inmiddels met succes geopereerd in Spanje.

Leemreize was een van de grootste slachtoffers van een valpartij op ongeveer 60 kilometer voor de streep. Het bleek al snel dat de twintigjarige Nederlander de koers moest verlaten. Even ging het gerucht dat hij een vinger zou hebben verloren, maar het blijkt dus om het topje te gaan.

Direct na de crash werd Leemreize overgebracht naar het ziekenhuis in de buurt, waar een plastisch chirurg hem opereerde aan zijn vingertop. Jumbo-Visma maakte dinsdagavond bekend dat de operatie is geslaagd.

De Ronde van Burgos was voor Leemreize een van zijn eerste profwedstrijden. Hij deed in februari dit jaar al mee aan de Tour de la Provence en eindigde daar als 33e in het algemeen klassement. Vorige week werd bekend dat het wielertalent dit seizoen de overstap maakt van de beloftenploeg naar het WorldTour-team van Jumbo-Visma.

Leemreize begon in Burgos dan ook aan zijn eerste wedstrijd met een profcontract in zijn bezit. De meerdaagse wielerwedstrijd, die niet tot de WorldTour behoort, ging dinsdag van start met een heuveletappe en duurt nog tot en met zaterdag.

De zege in de eerste etappe ging naar de Oostenrijker Felix Grossschartner van BORA-hansgrohe, die solo over de streep kwam in Burgos.