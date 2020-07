Felix Grossschartner heeft dinsdag de eerste etappe in de Ronde van Burgos gewonnen. De Oostenrijker van BORA-hansgrohe verraste de concurrentie in de slotfase.

In de listige finale van de heuvelachtige etappe over 157 kilometer bleek een aanval van Grossschartner de rest te machtig. João Almeida van Deceuninck-Quick-Step werd tweede, vóór nummer drie Alejandro Valverde.

De Ronde van Burgos is voor veel WorldTour-ploegen de eerste koers sinds de corona-uitbraak. Naast Valverde doen er namen mee als George Bennett, Fabio Aru, Mikel Landa, Remco Evenepoel en wereldkampioen Mads Pedersen.

Na een wat rustig begin van de openingsrit ontstond er een kopgroep van vier, waartoe Jetse Bol van Burgos-BH behoorde. Het kwartet kreeg een maximale voorsprong van zo'n vierenhalve minuut.

Jumbo-Visma-talent Leemreize valt uit

Met nog 54 kilometer te gaan leidde een valpartij tot opgave van Gijs Leemreize (Jumbo-Visma) en Sebastián Henao (Team INEOS). Voor de pas twintigjarige Leemreize was dat een flinke tegenvaller; hij reed zijn eerste koers sinds vrijdag bekend werd dat hij volgend seizoen promotie maakt naar de proftak van zijn Nederlandse ploeg.

Niet lang na de valpartij gaf het peloton gas. Het leidde ertoe dat de vier vluchters vrij snel werden ingerekend. In de kilometers die volgden was toptalent Evenepoel een van de renners die probeerden weg te springen, maar niemand redde het. In de finale bleek Grossschartner de beste van het peloton.

De Ronde van Burgos gaat woensdag verder met een vlakke rit over 168 kilometer, die begint in Castrojeriz en eindigt in Villadiego.