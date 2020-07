Mike Teunissen moet de komende Italiaanse wielerkoersen aan zich voorbij laten gaan. De renner van Jumbo-Visma heeft een knieblessure opgelopen bij een val tijdens een trainingsrit in Frankrijk.

De kwetsuur is niet ernstig, maar betekent wel dat Teunissen ontbreekt in Strade Bianche, Milaan-Turijn en Milaan-San Remo. In die koersen had Jumbo-Visma een belangrijke rol voor hem in gedachten.

"Het is echt frustrerend. Ik heb maanden hard gewerkt en was klaar om weer te koersen. Aanvankelijk leek het een onschuldige val, maar mijn linkerknie is pijnlijk", aldus Teunissen.

"We hebben moeten besluiten de Italiaanse koersen uit voorzorg over te slaan. Hopelijk ben ik niet lang na Milaan-San Remo weer terug."

Teunissen, vorig jaar de eerste geletruidrager in de Tour de France, had in Strade Bianche kopman Wout van Aert moeten helpen óf had er voor eigen kans kunnen gaan. Bij de koers van zaterdag wordt hij vervangen door Koen Bouwman.

Strade Bianche is de eerste WorldTour-koers op de heringedeelde wielerkalender. Na Milaan-Turijn van zondag is Milaan-San Remo volgende week woensdag de tweede koers uit de hoogste categorie.