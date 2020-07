Annemiek van Vleuten voelt de druk om zaterdag te presteren in Strade Bianche. De wereldkampioen van Mitchelton-SCOTT verkeert in topvorm en is titelverdediger in de eerste grote vrouwenkoers sinds de coronapauze.

"Ik voel zeker de druk, omdat het de eerste WorldToer-koers is en het een van mijn doelen is om deze te winnen. Mensen weten dat mijn vorm goed is en dat ik hier wil presteren", zegt Van Vleuten dinsdag op de website van haar ploeg.

"Ik voel die druk misschien wel meer bij Strade Bianche, omdat het altijd een heel hectische race kan worden en je telkens goed gepositioneerd moet zijn. Dat maakt me een beetje nerveus. Maar het is een leuke uitdaging en het is daar ook heel mooi."

Van Vleuten maakte vorige week bij de herstart van het vrouwenwielrennen indruk met drie zeges in vier koersen in Spanje. Ze soleerde naar de winst in de Nafarroako Klasikoa, de Klasikoa Navarra en de Durango-Durango Emakumeen Saria.

'In Spanje laten zien dat niveau hoog is'

Van Vleuten was vorig jaar op overtuigende wijze de sterkste in Strade Bianche door 12 kilometer voor de finish succesvol te ontsnappen uit een kopgroep van tien rensters en ze hoopt zaterdag op een gelijkaardig scenario.

"Ik weet dat ik deze wedstrijd met vertrouwen in kan gaan, want ik heb een goede eerste week achter de rug. Het zou zeker prachtig zijn als ik deze keer als eerste over de streep kom in de regenboogtrui, maar daar denk ik verder niet echt aan", zegt ze.

"We hebben in Spanje laten zien dat het niveau hoog is en het deelnemersveld ziet er ongeveer hetzelfde uit. Het enige verschil is dat we normaal in het voorjaar racen en nu in augustus, dus ik ben benieuwd hoe de witte wegen in de zomer zijn."