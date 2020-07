Timo Roosen kijkt ernaar uit om dinsdag de eerste koers sinds de corona-uitbraak te rijden. De renner van Jumbo-Visma verwacht dat er direct keihard gestreden zal worden in de Ronde van Burgos.

"Ik heb er echt heel veel zin in", zegt Roosen tegen NU.nl. "Want ik heb het koersen wel gemist. Als je naar al die uitzendingen van oude wielerwedstrijden kijkt op tv, dan krijg je zelf zin om weer te rijden."

Tijdens de pandemie trainde de 27-jarige Roosen regelmatig op zijn crossfiets in de omgeving van zijn woonplaats Tilburg en hield hij zich fit met digitale koersen op de hometrainer. "Dat vond ik best grappig om te doen. Er komt een beetje tactiek bij kijken en je kunt grandioos afzien op je zolderkamer. Maar op een gegeven moment wil je weer gewoon echte wedstrijden rijden."

Vanaf dinsdag kan Roosen dat weer gaan doen. Met de Ronde van Burgos begint voor de meeste WorldTour-ploegen de eerste koers na de corona-uitbraak.

Rondom de vijfdaagse etappekoers in Noord-Spanje zijn strenge voorschriften van kracht. "Zes en drie dagen van tevoren is iedereen getest en alle andere standaardmaatregelen als mondkapjes en handgel zie je hier ook. De podiumceremonie gaan ze ook met mondkapjes doen, geloof ik", vertelt Roosen.

Ploeg Jumbo-Visma in Ronde van Burgos George Bennett (Nieuw-Zeeland)

Finn Fisher-Black (Nieuw-Zeeland)

Sepp Kuss (Verenigde Staten)

Pascal Eenkhoorn (Nederland)

Lennard Hofstede (Nederland)

Timo Roosen (Nederland)

Gijs Leemreize (Nederland)

'Hoop dat niet hetzelfde gebeurt als in Emiraten'

In de laatste koers die Roosen vóór de lockdown reed, de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, kwam hij net als de rest van het peloton enkele dagen vast te zitten in een hotel. Bij twee medewerkers van een andere ploeg was het coronavirus vastgesteld.

"Wij hebben toen een paar dagen vastgezeten in dat hotel, maar enkele andere ploegen moesten veertien dagen in quarantaine blijven. Die renners mochten hun hotelkamers niet eens uit", blikt de Brabander terug. "Laten we hopen dat zoiets niet weer gebeurt nu we weer gaan koersen."

Roosen mag in Burgos voor zijn kans gaan in de vlakkere eerste en vierde etappe. In de bergen hoopt Jumbo-Visma met de Nieuw-Zeelander George Bennett en de Amerikaan Sepp Kuss hoge ogen te gooien.

De concurrentie zal hevig zijn, want veel ploegen komen met grote namen naar de Ronde van Burgos, die geen deel uitmaakt van de WorldTour. Onder anderen Alejandro Valverde, Mikel Landa, Nairo Quintana, Fabio Aru, Simon Yates, Richard Carapaz en Remco Evenepoel staan op de startlijst.

"Het is echt bizar wat voor deelnemersveld deze koers dit jaar heeft", zegt Roosen. "Het seizoen duurt maar tot eind oktober, dus iedereen heeft maar een paar wedstrijden om zich te bewijzen. Ik verwacht dat veel renners vanaf vandaag meteen als losgeslagen beesten tekeer gaan."

'Niet het beste jaar voor een aflopend contract'

Roosen zelf heeft ook een goede reden om zich te bewijzen, want zijn contract loopt aan het einde van het seizoen af. "Dit is niet het beste jaar om een aflopend contract te hebben", zegt hij met gevoel voor understatement. "Door corona is het een onzekere tijd, misschien gaan er wel wat ploegen wegvallen. Dan worden de plekken schaars. Het liefst blijf ik bij Jumbo-Visma."

"In tegenstelling tot sommige andere ploegen hebben wij niet hoeven inleveren op ons salaris. Van wat ik ervan meekrijg, staat de ploeg er stabiel voor."

Door het virus ligt ook de normaal zo zorgvuldig ingedeelde seizoenplanning overhoop. "Ik denk dat alle renners maar één of misschien twee keer kunnen pieken dit jaar", zegt Roosen. "Ikzelf wil top zijn in de kasseienklassiekers, die zijn pas aan het einde van het seizoen."

Maar eerst wacht nog de Ronde van Burgos. "Ik heb er zin in om iedereen weer te zien bij de start. En het gevoel van strijden om een goede uitslag, dat heb ik het meest gemist."