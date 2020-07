De Boels Ladies Tour gaat dit jaar toch niet door. De organisatie vindt het gezien de coronapandemie onverantwoord om de meerdaagse Nederlandse rittenkoers te laten verrijden.

"Het belangrijkste struikelblok om een sportevenement als de Boels Ladies Tour te kunnen organiseren, is de noodverordening dat een organisatie verantwoordelijk is voor het totale gebied van haar evenement", zegt Thijs Rondhuis maandag namens de organisatie in een verklaring.

"Voor ons is dat het gehele parcours gedurende meerdere dagen. Deze wet is helder, naar aanleiding hiervan hebben een aantal gemeenten laten weten op basis van deze regel geen vergunning te gaan verlenen."

Rondhuis laat verder weten dat de recente ontwikkeling in de coronacijfers in Nederland en de rest van Europa ook meeweegt in de beslissing. Bovendien zou de koers te zwaar lijden onder de maatregelen die zouden moeten worden genomen.

De Boels Ladies Tour stond op de heringedeelde wielerkalender gepland van 1 tot en met 6 september en is de enige meerdaagse rittenkoers voor vrouwen in Nederland. Vorig jaar was de eindzege voor de Luxemburgse Christine Majerus.

Met het wegvallen van de Boels Ladies Tour zijn de Giro Rosa en de Madrid Challenge by La Vuelta nog de enige meerdaagse koersen op de vrouwenkalender. Op 1 augustus is Strade Bianche de eerstvolgende wedstrijd.