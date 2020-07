Annemiek van Vleuten heeft zondag ook de Spaanse eendagskoers Durango-Durango Emakumeen Saria gewonnen. De regerend wereldkampioene op de weg boekte daarmee haar derde zege in vier dagen tijd.

De 37-jarige Van Vleuten kwam na 113 kilometer van en naar Durango solo over de finish. De renster van Mitchelton-SCOTT bleef haar landgenote Anna van der Breggen achttien seconden voor. De Italiaanse Elisa Longo Borghini werd op ruim een minuut derde en Ellen van Dijk eindigde als zevende.

Op de laatste beklimming van de dag reed Van Vleuten weg uit een groep van zeventien rensters. Van der Breggen was de enige die enigszins in het spoor van haar landgenote kon blijven en had op de top een achterstand van tien seconden. In de afdaling slaagde de renster van Boels-Dolmans er niet meer in om het gat te dichten.

In 2017 was Van Vleuten ook de sterkste in Durango. Een jaar later moest de geboren Vleutense achter Van der Breggen genoegen nemen met de tweede plaats.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om rensters op de laatste beklimming in actie te zien.

Van Vleuten dit seizoen nog ongeslagen

Van Vleuten won afgelopen donderdag ook al de Emakumeen Nafarroako Klasikoa, de eerste vrouwenkoers sinds de hervatting van het wielerseizoen, en was een dag later eveneens de sterkste in de Klasikoa Navarra. Ook in die wedstrijden soleerde ze naar de winst.

Door haar drie zeges in Spanje is Van Vleuten dit seizoen nog altijd ongeslagen. Eind februari soleerde ze in de Omloop Het Nieuwsblad, haar eerste wedstrijd in de regenboogtrui, eveneens naar de overwinning.

Ook Marianne Vos stond aan de start in Durango. De Brabantse zou aanvankelijk ook meedoen aan de andere twee Spaanse koersen, maar haar ploeg CCC-Liv trok zich daarvoor terug. Volgens de Nederlandse formatie waren de gezondheidsrisico's in de regio Navarra te groot om aan de start te verschijnen.

Van Vleuten rijdt komende zaterdag met de Strade Bianche haar volgende koers. Ook onder anderen Van der Breggen en Van Dijk staan aan de start in de Italiaanse WorldTour-koers die grotendeels over onverharde wegen gaat.