Wout van Aert is volgende week zaterdag de kopman van Jumbo-Visma in de Strade Bianche. De Italiaanse klassieker, die vanwege de coronacrisis werd verzet, is de eerste UCI WorldTour-koers sinds de onderbreking van het wielerseizoen in maart.

De 25-jarige Van Aert wordt in Italië gesteund door landgenoot Maarten Wynants, de Nederlanders Mike Teunissen, Bert-Jan Lindeman en Antwan Tolhoek, de Duitser Paul Martens en de Noor Amund Grøndahl Jansen.

"Het zijn stuk voor stuk sterke mannen. Daarom denk ik dat niet alleen ik ambitieus mag zijn, maar ook renners als Mike en Amund. We zullen er alles aan doen om een zo goed mogelijk resultaat te rijden", zegt Van Aert zaterdag bij de bekendmaking van de formatie op de website van Jumbo-Visma.

Van Aert eindigde de afgelopen twee jaar als derde in de eerste Italiaanse klassieker van het seizoen en hij heeft zin in de editie van dit jaar. "Strade Bianche is een heel mooie koers om mee te beginnen. In het verleden heb ik goede wedstrijden gereden na een trainingsperiode, dus daar hoop ik nu ook op. Na twee podiumplaatsen mik ik natuurlijk weer op een topresultaat", aldus de Belg.

Julian Alaphilippe ging er vorig jaar met de winst vandoor. De veertiende editie van Strade Bianche, die 184 kilometer lang is, begint volgende week zaterdag rond 13.45 uur.

Overigens staan er de komende dagen al wielerkoersen op het programma, maar dat zijn geen WorldTour-wedstrijden. Woensdag begint de Ronde van Burgos en een dag later gaat de ronde van Portugal van start.