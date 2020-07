Annemiek van Vleuten heeft vrijdag ook de tweede wielerkoers gewonnen sinds de hervatting van het wielerseizoen. De wereldkampioene kwam solo over de meet in de Ronde van Navarra.

Donderdag won de 37-jarige geboren Utrechtse al de eendagskoers Emakumeen Nafarroako Klasikoa. Ook toen kwam de renster van Mitchelton-SCOTT solo over de streep.

Van Vleuten was vrijdag samen met de Italiaanse Elisa Longo Borghini in de aanval. Die moest echter lossen op de slotklim, waarna Van Vleuten met grote voorsprong als eerste over de streep kwam in Pamplona.

Het was voor de Nederlandse haar derde zege van het seizoen, nadat ze al in februari de sterkste was in de Omloop Het Nieuwsblad. Dat was de enige koers die ze reed voor het seizoen werd stilgelegd, waardoor ze nog altijd ongeslagen is.

Zondag staat er opnieuw een wedstrijd op het programma in Noord-Spanje, als Durango-Durango wordt verreden. CCC, de ploeg van Marianne Vos, is dan weer van de partij. De formatie trok zich terug voor de eerste wedstrijden vanwege de gezondheidsrisico's.