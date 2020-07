Gijs Leemreize maakt komend seizoen als eerste renner de overstap van het beloftenteam van Jumbo-Visma naar het World Tour-team. De twintigjarige belofte tekent voor drie jaar.

Leemreize staat bekend als een klimtalent. De Achterhoeker deed begin dit jaar al met het hoofdteam mee aan de Tour de la Provence en rijdt later deze maand de Ronde van Burgos mee met Jumbo-Visma.

Voor Leemreize komt een droom uit, zegt hij in een persbericht. "Het is altijd mijn droom geweest om profwielrenner te worden. Dat ik vorig jaar de stap naar de opleidingsploeg mocht zetten, was al heel mooi. Ik ben heel blij dat ik nu de stap kan maken naar het World Tour-team."

Sportief directeur Merijn Zeeman spreekt van een "memorabel" moment. "We hadden niet verwacht dat een renner van de beloften zo snel de overstap zou maken. Gijs heeft zich goed ontwikkeld en daar hebben de opleidingsploeg en het bijbehorende opleidingstraject aan bijgedragen."

De erelijst van Leemreize is nog redelijk blanco. Vorig jaar won hij het bergklassement in de Ronde van de Karpaten in Polen, een beloftenkoers. In de Tour de la Provence presteerde hij verdienstelijk met een 33e plaats in het eindklassement.