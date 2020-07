De Giro d'Italia begint dit jaar met een individuele tijdrit. De eerste vier etappes van de Ronde van Italië worden allemaal verreden op Sicilië.

De renners gaan op 3 oktober van start met een chronorace over 16 kilometer van Monreale naar Palermo. De Grande Partenza, de startplaats van de Giro, leek naar Palermo te gaan, maar dat is dus Monreale geworden.

De tweede (over 150 kilometer van Alcamo naar Agrigento) en vierde rit (over 138 kilometer van Catania naar Villafranca Tirrena) is weggelegd voor de sprinters, maar biedt ook zeker kansen voor vluchters.

De derde rit levert normaal gesproken het meeste spektakel op, want dan staat de eerste aankomst bergop op het programma. De finish is na 150 kilometer op de mythische vulkaan Etna, op een hoogte van 1.775 meter.

De Giro gaat daarna het vaste land in. Het is nog niet bekend hoe de overige achttien etappes eruit zien. Organisator RCS maakte vrijdag alleen de route van de ritten op Sicilië bekend en doet pas later de rest uit de doeken.

Tour begint in 2021 wellicht in Bretagne

De Tour de France begint volgend jaar waarschijnlijk niet in Kopenhagen. Burgemeester Frank Jensen van de Deense hoofdstad bevestigt dat er gesprekken gaande zijn met organisator ASO om het Grand Départ in Denemarken te verschuiven naar 2022, inclusief een aantal etappes.

"Het is waarschijnlijk dat de start van de Tour de France in Denemarken met een jaar wordt verplaatst. We hopen daar zo spoedig mogelijk duidelijkheid over te kunnen verschaffen", zei Jensen vrijdag tegenover verschillende Deense media.

Kopenhagen zit in een lastig parket omdat de ASO de start van de Tour volgend jaar een week naar voren halen omdat anders het slotweekeinde samenvalt met de Olympische Spelen in Tokio. Kopenhagen ziet dat echter niet zitten vanwege het EK voetbal, waar zij ook speelstad van zijn.

Bretagne zou al door de ASO zijn gevraagd om het Grand Départ eventueel over te nemen van Kopenhagen. De Tour begint dit jaar op 29 augustus in Nice en er zullen net als in de Giro veel maatregelen worden genomen vanwege de coronacrisis.