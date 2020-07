Annemiek van Vleuten heeft donderdag genoten van haar eerste optreden in maanden. De regerend wereldkampioene op de weg, die de Spaanse eendagskoers Emakumeen Nafarroako Klasikoa won, is vooral lovend over de organisatie, die in aanloop naar de wedstrijd wat kritiek te verduren kreeg.

Zo besloot CCC-Liv donderdagochtend toch niet mee te doen in Baskenland, omdat de gezondheidsrisico's te groot waren. Het team van Marianne Vos zag het aantal besmettingen in de regio toenemen en vreesde in het peloton in aanraking te komen met rensters die niet waren getest op het coronavirus.

"Uiteindelijk mochten alleen renners starten die getest waren, dus ik heb met een volledig coronavrij peloton kunnen koersen. Achteraf heeft het team van Vos nog excuses aangeboden, omdat ze misschien wat te voorbarig waren", zei Van Vleuten donderdagavond bij NOS Langs de Lijn.

"Ik moet zeggen dat ik de organisatie juist heel verantwoord en goed vind. Ik voel me hier veilig. Iedereen moet ook een mondkapje op. Alleen voor de foto op het podium heb ik het mondkapje twee seconden afgedaan."

'Dit geeft vertrouwen voor de komende weken'

De 37-jarige Van Vleuten wist bij haar eerste koers sinds eind februari, toen ze Omloop Het Nieuwsblad won, direct te imponeren. De renner van Mitchelton-SCOTT schudde Anna van der Breggen en de Spaanse Mavi García in de laatste kilometers van zich af en kwam na 118 kilometer solo over de streep in Lekunberri.

"Met vier klimmen van 7 kilometer was het een heel zware koers", bekende Van Vleuten. "Het is geen vlakke regio hier, maar dat maakt het ook mooi. Ik ben twee dagen geleden teruggekomen van hoogtestage en dan is het altijd afwachten hoe het gaat, maar dit geeft wel veel vertrouwen voor de komende weken."

De Emakumeen Nafarroako Klasikoa was de eerste van drie eendagskoersen deze week in Baskenland. Vrijdag wordt de Klasikoa Navarra afgewerkt en de Durango-Durango vormt zondag het slotstuk van het drieluik. In die laatste koers zal de ploeg van Vos normaal gesproken weer aan de start verschijnen.