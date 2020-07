Annemiek van Vleuten heeft donderdag de eerste vrouwenkoers sinds de coronacrisis meteen gewonnen. De regerend wereldkampioene op de weg was in Baskenland de sterkste in de eendagskoers Emakumeen Nafarroako Klasikoa.

Van Vleuten voegde zich in de finale samen met Anna van der Breggen bij de Spaanse Mavi García, die er alleen vandoor was gegaan. Nog voor de top van de Zuarrarrate, een beklimming van de tweede categorie, werd García ingerekend door de twee Nederlandse rensters.

Met nog 4 kilometer voor de boeg voerde de 37-jarige Van Vleuten het tempo op en moest eerst Van der Breggen lossen en vervolgens ook García. De renster van Mitchelton-SCOTT werd niet meer achterhaald en kwam na ruim 118 kilometer van Pamplona naar Lekunberri solo over de finish.

Voor Van Vleuten was het haar eerste koers sinds 29 februari. Toen reed ze met de Omloop Het Nieuwsblad haar eerste wedstrijd in de regenboogtrui en soleerde ze eveneens naar de overwinning. Door haar overwinning in Baskenland is ze dit seizoen dus nog ongeslagen.

Ploeg van Vos trekt zich op laatste moment terug

Ook Marianne Vos zou meedoen aan de Emakumeen Nafarroako Klasikoa, maar haar ploeg CCC-Liv trok zich eerder op de dag terug voor de Spaanse koers. Volgens de Nederlandse formatie waren de gezondheidsrisico's in de regio Navarra te groot om aan de start te verschijnen.

De Baskische wielerploeg Bizkaia-Durango moest voor eigen publiek eveneens op het laatste moment afhaken. De uitslagen van de coronatests van dat team waren nog niet bekend en er moest vanwege het coronavirus aan strenge veiligheidsmaatregelen worden voldaan.

In Baskenland worden deze week drie koersen verreden. Vrijdag staat de Klasikoa Navarra op het programma en zondag is de Durango-Durango de laatste van de trilogie. Van Vleuten en Van der Breggen verschijnen ook in deze wedstrijden aan de start. Vos en haar ploeggenotes van CCC-Liv zijn alleen zondag van de partij.

Ronde van Sibiu eerste profkoers bij de mannen

Bij de mannen werd donderdag eveneens de eerste profkoers verreden. In Roemenië ging de Duitser Nikodemus Holler met de zege aan de haal in de proloog van de Ronde van Sibiu. Hij profiteerde optimaal van de weersomstandigheden door als eerste een snelle tijd neer te zetten. Vervolgens begon het te regenen en kwam niemand meer aan zijn tijd.

De Ronde van Sibiu is de eerste profkoers bij de mannen in vier maanden. Medio maart kwam het peloton voor het laatst in actie in Parijs-Nice.

Mathieu van der Poel zou ook meedoen in Roemenië, maar zijn ploeg Alpecin-Fenix besloot zich vanwege een negatief reisadvies terug te trekken. In Roemenië lopen de coronabesmettingen de laatste dagen flink op. Zo werden er donderdag meer dan 1.100 besmettingen vastgesteld.