De Grand Prix de Montréal en de Grand Prix van Québec zijn donderdag alsnog geschrapt van de wielerkalender. De organisatie van de Canadese WorldTour-koersen, die op 11 en 13 september verreden zouden worden, schrijven in een verklaring dat ze niet aan de veiligheidseisen kunnen voldoen.

"Alle inspanningen om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen zijn tevergeefs geweest", aldus Serge Arsenault, president van organisator Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM).

"Het is duidelijk dat we diep bedroefd zijn dat we onze races moeten schrappen, die in tien jaar belangrijke evenementen zijn geworden in het internationale circuit en waar reikhalzend naar wordt uitgekeken door de beste wielrenners ter wereld. Maar onze primaire taak is de veiligheid van de renners, teams, fans en partners."

In Canada laait het coronavirus de laatste dagen verder op. Sinds maandag worden er dagelijks meer dan vijfhonderd bevestigde gevallen van COVID-19 gemeld, terwijl dat in de dagen daarvoor rond de twee- en driehonderd lag.

De Grand Prix de Montréal en de Grand Prix van Québec zijn de eerste WorldTour-koersen die zijn geschrapt nadat de internationale wielerfederatie UCI een nieuwe kalender presenteerde. Het WorldTour-seizoen start op 1 augustus met de Strade Bianche.

De Grand Prix de Montréal werd vorig jaar gewonnen door de Belg Greg Van Avermaet. De Australiër Michael Matthews van Team Sunweb ging vorig jaar met de zege in de Grand Prix van Québec aan de haal. Robert Gesink was als enige Nederland beide koersen te winnen. Hij zegevierde in 2010 in Montréal, drie jaar later kwam hij als eerste over de streep in Québec.