Wielerploeg CCC-Liv heeft zich op het laatste moment teruggetrokken uit de Spaanse koersen Emakumeen Nafarroako Klasikoa (donderdag) en Klasikoa Navarra (vrijdag). Volgens de formatie van Marianne Vos zijn de gezondheidsrisico's te groot.

In Baskenland wordt voor het eerst sinds de coronacrisis haar intrede deed weer gekoerst door de vrouwen. CCC-Liv voldeed aan de strenge veiligheidsmaatregelen met betrekking tot het COVID-19-virus, maar concludeert nu dat de gezondheidsrisico's in de regio Navarra te groot zijn om aan de start te verschijnen.

"We hebben alle protocollen gevolgd en weten dat geen van ons allen besmet is met het coronavirus. Zouden we donderdag in koers treden, dan komen we in aanraking met rensters van wie, naar nu pas blijkt, hoogst onzeker is of zij ook de verplichte test hebben ondergaan", zegt teammanager Eric van den Boom in een verklaring op de site.

"Daarbij is het aantal besmettingen op de wedstrijdlocatie in twee dagen tijd aanzienlijk gestegen. In overleg met onze teamarts hebben we daarom de pijnlijke beslissing moeten nemen om donderdag en vrijdag niet van start te gaan. Het is een domper voor iedereen die betrokken is bij de wielerploeg."

Met Vos, Pauline Rooijakkers, Jeanne Korevaar en Sabrina Stultiens zouden namens CCC-Liv vier Nederlanders meedoen aan de wedstrijden. Ook de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman en de Poolse Marta Jaskulska waren geselecteerd.

De ploeg blijft wel in de teambubbel in Spanje en heeft nog altijd de intentie om mee te doen aan Durango-Durango, de laatste van drie geplande wedstrijden in Baskenland. Die koers staat zondag op het programma.