Niki Terpstra verwacht dat hij ondanks zijn zware val van ruim een maand geleden tijdens een trainingstocht, toch nog mooie dingen kan laten zien dit seizoen. De renner van Total Direct Energie richt zich op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

"Het is realistisch om die koersen als doel te stellen", blikt Terpstra woensdag tegen De Telegraaf vooruit naar de twee 'monumenten' die vanwege de coronapandemie zijn verschoven naar 18 oktober (Ronde van Vlaanderen) en 25 oktober (Parijs-Roubaix).

De Noord-Hollander kwam half juni hard ten val toen hij op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen moest uitwijken voor een paar ganzen. Hij brak zijn sleutelbeen en enkele ribben en liep een klaplong en een hersenschudding op. De 36-jarige renner mocht na vijf dagen het ziekenhuis verlaten.

Hoewel hij met zijn hoofd al bij zijn favoriete koersen is en tijdens trainingen al weer honderd kilometer kan fietsen, weet Terpstra dat hij nog een behoorlijke weg heeft af te leggen.

"Het gaat met twee stappen vooruit en daarna één stap terug. Het is een lang proces en ik realiseer me dat het nu goed gaat, maar weet ook dat de laatste 10 procent het lastigste zijn."

De oud-winnaar van Parijs-Roubaix (2014) en de Ronde van Vlaanderen (2018) zegt de komende periode vooral goed naar zijn lichaam te luisteren. "Ik ga er in ieder geval keihard aan werken. Als extreme sporter moet je extreme dingen doen. In dit geval is dat niet anders."