Chris Froome hervat zijn seizoen begin augustus in de Ronde van Occitanië. De organisatie van de Franse rittenkoers maakte maandag bekend dat de viervoudig Tour-winnaar aan de start verschijnt.

Voor de 35-jarige Froome wordt de Ronde van Occitanië zijn eerste koers sinds de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten van eind februari. Enkele weken later werd het wielerseizoen stilgelegd vanwege de coronacrisis.

In de Emiraten maakte de Brit juist zijn rentree nadat hij medio vorig jaar hard ten val was gekomen bij de verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné. Hij liep daarbij breuken in zijn dijbeen, heup, elleboog, ribbenkast en nekwervel op.

Na de Ronde van Occitanië rijdt Froome, die na dit seizoen Team INEOS voor Israel Start-Up Nation verruilt, ook de Ronde van de Ain en het Critérium du Dauphiné. In de Franse etappekoersen bereidt hij zich voor op de Tour de France, die eind augustus van start gaat.

Eerder werd al bekend dat Egan Bernal, ploeggenoot van Froome bij INEOS, zijn seizoen ook hervat in de Ronde van Occitanië. De winnaar van de laatste Tour de France reisde zondag met een speciale chartervlucht eindelijk naar Europa. Omdat zijn land Colombia vanwege de coronacrisis alle commerciële vluchten tot eind augustus heeft verboden, zat hij daar vast.

Froome en Bernal krijgen in de Ronde van Occitanië concurrentie van onder anderen de Franse klimmers Thibaut Pinot, Romain Bardet en Warren Barguil. De koers door de Franse Pyreneeën staat van 1 tot en met 4 augustus op het programma.