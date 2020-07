Annemarie Worst is maandag in het ziekenhuis van het Belgische Herentals geopereerd aan haar schouder. De 24-jarige veldrijdster kwam een dag eerder ten val tijdens een mountainbikewedstrijd in het Zwitserse Leukerbad.

Worst scheurde enkele pezen die aan haar sleutelbeen zijn verbonden af. Na de val werd ze per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoelang de geboren Harderwijkse uit de roulatie is.

"Helaas heb ik mijn eerste grote blessure tijdens mijn wielercarrière te pakken", schrijft Worst op Instagram. "Ik ben gisteren gevallen tijdens de mountainbikewedstrijd van Leukerbad. Zojuist ben ik wakker geworden na de operatie. Nu is het tijd om te herstellen."

Worst begon haar carrière als mountainbikester, maar ondergaat de laatste jaren een sterke ontwikkeling in het veldrijden. Twee jaar geleden werd ze Europees kampioene en afgelopen seizoen pakte ze de eindzege in de wereldbeker, zilver op het WK én NK en brons op het EK.

In februari was Worst heel dicht bij de wereldtitel, maar moest ze in de sprint haar meerdere erkennen in landgenote Ceylin del Carmen Alvarado. Na afloop was ze ontroostbaar en kon ze haar tranen niet in bedwang houden. Eind mei verlengde de Gelderse haar contract bij Team 777 tot het seizoen 2023/2024.

Het nieuwe seizoen in het veldrijden begint eind september met de Rapencross in Lokeren. Het EK wordt in november verreden in Den Bosch en het WK in januari in het Belgische Oostende. Vanwege de COVID-19-pandemie werd de wereldbekerwedstrijd in het Amerikaanse Waterloo al afgelast.