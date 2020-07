Niki Terpstra heeft een ruim een maand na zijn zware valpartij weer op de fiets gezeten. De renner van Total Direct Energie meldt wel dat hij nog een lange weg heeft af te leggen.

"Ik ben heel blij dat ik onder toezicht oog van mijn team met mijn revalidatie ben begonnen", meldt de 36-jarige Noord-Hollander op Twitter. "Ik heb inmiddels mijn eerste tochtjes op de fiets kunnen maken."

De oud-winnaar van Parijs-Roubaix laat wel weten dat een snelle rentree er nog niet in zit. Vermoedelijk staat hij nog zeker twee maanden aan de kant. "Het rijden ging nog niet echt soepel of hard, dat duurt nog wel even, maar de eerste stappen zijn in ieder geval gezet."

Terpstra kwam medio juni hard ten val doordat hij op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen moest uitwijken voor een paar ganzen. Hij brak daarbij zijn sleutelbeen en enkele ribben en liep een klaplong en hersenschudding op. Hij lag vijf dagen in het ziekenhuis.

Terpstra wilde de komende maanden de Tour de France en de kasseienklassiekers rijden. De Tour begint eind volgende maand al, waardoor dat niet haalbaar lijkt. De Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en Parijs-Roubaix (25 oktober) staan pas over drie maanden op het programma.