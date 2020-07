De dood van Fabio Casartelli, zaterdag precies 25 jaar geleden, is volgens Erik Breukink een kantelpunt geweest voor de veiligheid in het wielrennen. Breukink was zelf ook betrokken bij de valpartij die de jonge Italiaan fataal werd in de Tour de France van 1995.

Casartelli viel in de vijftiende etappe van de Tour tijdens de afdaling van de Col de Portet d'Aspet met zijn hoofd tegen een betonblok. De olympisch kampioen van 1992 overleed in de helikopter die hem naar het ziekenhuis bracht.

"Het moment staat me nog helder voor de geest", zegt Breukink 25 jaar later tegen NU.nl. "Het was voor mij direct duidelijk dat het heel ernstig was. Casartelli lag in een flinke plas bloed."

Terwijl Breukink zelf weer snel op de fiets stapte, ontfermde medisch personeel zich op de Pyreneeëncol over de gevallen Italiaan. "Ik ben met de schrik in mijn benen teruggereden naar het peloton", weet Breukink nog. "Daarna heb ik nog aan zijn ploegleider bij Motorola gevraagd hoe het met Casartelli ging. Ze wisten toen nog niks te vertellen."

Breukink hoorde het slechte nieuws vlak nadat hij gefinisht was van verslaggever Kees Jongkind. "Ik weet nog dat ik er stil van werd. Je weet gewoon niet wat je moet zeggen en staat aan de grond genageld."

's Avonds in het hotel zag Breukink beelden van de rit terug. "Etappewinnaar Richard Virenque werd nog gewoon gehuldigd, terwijl het nieuws al bekend was. Er was een soort jubelstemming die de organisatie eigenlijk achterwege had moeten laten. Ze hadden dat veel soberder moeten doen", blikt de oud-renner terug.

139 Erik Breukink geschokt door dodelijke val Fabio Casartelli tijdens Tour 1995

Helm werd pas acht jaar later verplicht

In de jaren 90 droegen renners vaak geen helm, zeker niet in warme bergetappes zoals de dag waarop Casartelli overleed. Pas in 2003, na de fatale val van Andrey Kivilev in Parijs-Nice, werd de helmplicht ingevoerd.

"Als je nu terugkijkt, dan lijkt het heel gek. Maar wielrenners hebben zelfs gestaakt toen de UCI helmen wilde verplichten", vertelt Breukink.

"Die dingen waren vroeger enorm zwaar en het zat gewoon niet prettig in de hitte. Pas later zijn er helmen ontwikkeld van lichter materiaal die fijner waren om te dragen."

Toch is het ongeluk van Casartelli volgens Breukink wel een kantelpunt geweest voor de veiligheid in het wielrennen. "Zeker in vlakke etappes droegen veel renners daarna bijna altijd een helm. Alleen in de bergen gebeurde dat vaak niet."

Fabio Casartelli in de door hem gewonnen olympische wegrit in 1992. (Foto: Getty)

Zware ongelukken blijven verbonden aan wielersport

Casartelli is de laatste van vier renners die overleden in de 117-jarige historie van de Tour. Toch zal wielrennen altijd gevaar met zich mee blijven brengen, stelt Breukink.

"Er gebeuren nog steeds af en toe ernstige ongelukken. Denk maar aan de Belg Bjorg Lambrecht die vorig jaar in de Ronde van Polen in een sloot tegen een betonnen buis viel en overleed."

"Negen van de tien keer hou je er niks aan over als je in de sloot valt, maar hij had de pech precies tegen dat betonnen ding te vallen. Net zoals Casartelli pech had met dat betonblok."

De Belg Johan Museeuw, die net als Breukink vlak naast Casartelli ten val kwam, zei deze week dat hij nog vaak heeft gedacht 'Waarom hij en niet ik?'. Breukink had minder moeite om het ongeluk uit zijn gedachten te verbannen.

"In het restant van die Tour droeg ik het nog met me mee, maar uiteindelijk moet je die gedachten toch uitschakelen. Tijdens een afdaling moet je gefocust zijn, je kunt dan niet aan andere dingen denken."

Op de Pyreneeëncol waar Casartelli overleed staat nu een gedenksteen. (Foto: Pro Shots)