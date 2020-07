De terugkeer van Mathieu van der Poel in het wielerpeloton laat iets langer op zich wachten. Wegens een negatief reisadvies kiest zijn ploeg Alpecin-Fenix ervoor om niet deel te nemen aan de Sibiu Cycling Tour in Roemenië.

Van der Poel zou in Roemenië zijn eerste post-corona koers rijden. De Sibiu Tour gaat volgende week donderdag van start en telt vijf ritten.

Omdat er voor Roemenië een oranje reisadvies geldt (alleen toegestaan voor noodzakelijke reizen), heeft Alpecin-Fenix besloten niet deel te nemen. Van der Poel rijdt nu met de Italiaanse eendagswedstrijd Strade Bianche op 1 augustus zijn eerste koers sinds de Ronde van de Algarve in februari.

Alpecin-Fenix wilde niet het risico nemen dat de ploeg in Roemenië in quarantaine zou belanden als de maatregelen daar worden aangescherpt, waardoor Van der Poel enkele grote Italiaanse koersen in augustus zou moeten missen. "Helaas moesten we concluderen dat reizen naar Roemenië geen optie is", meldt de ploeg donderdag in een verklaring.

"De gezondheid van onze renners, personeelsleden maar ook volksgezondheid is van primair belang. We willen strikt alle aanbevelingen volgen om elk risico te elimineren."

Van der Poel ligt fysiek op schema

Van der Poel bereidt zich momenteel met een hoogtestage in Frankrijk voor op de hervatting van het seizoen. Na Strade Bianche zal hij in augustus Milaan-Turijn, Milaan-San Remo, Gran Piemonte en de Ronde van Lombardije rijden.

"Het is een ongelukkige maar begrijpelijke beslissing", zegt de alleskunner op de fiets. "We hadden de Sibiu Cycling Tour toegevoegd aan mijn programma om extra raceritme voor Strade Bianche te krijgen."

"Tijdens mijn hoogtestage in La Plagne lig ik gelukkig fysiek precies op schema. Op die manier kan ik met een goed gevoel aan mijn Italiaanse programma beginnen. Ik heb er zeker weer zin in om te koersen."