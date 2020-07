Beklimmingen van de Cauberg en de Muur van Geraardsbergen zijn blikvangers in het parcours van de BinckBank Tour. Het nieuwe etappeschema van de Nederlandse en Belgische wielerkoers werd donderdag onthuld in Sittard-Geleen.

De BinckBank Tour, naast de Amstel Gold Race de enige Nederlandse koers voor de mannen op de ingekorte wielerkalender, is ingekort van zeven naar vijf etappes. De etappekoers zou aanvankelijk op 31 augustus in het Friese Dokkum beginnen, maar de start is verplaatst naar de Vlaamse kustplaats Blankenberge, op 29 september.

Na de eerste vlakke rit op Belgisch grondgebied volgt een tijdrit van 9 kilometer in het Zeeuwse Vlissingen. Daarna staat een rit op het programma met start in het Zeeuwse Philippine en finish in het Belgische Aalster.

De vierde rit leidt het peloton door Limburg. Na de beklimming van de Cauberg - vaak de scherprechter in de Amstel Gold Race - ligt de finish in het Tom Dumoulin Bike Park in Sittard-Geleen.

In de slotrit door België rijden de renners vier keer een lokale omloop in Geraardsbergen, waar de Bosberg en de Muur elk viermaal beklommen moeten worden. Vorige maand werd nog bekend dat de beklimming van de Muur dit jaar uit het parcours van de Ronde van Vlaanderen is geschrapt.

BinckBank Tour overlapt met Giro d'Italia

De BinckBank Tour wordt dit jaar vlak na de WK wielrennen in Zwitserland gehouden. De laatste etappe van de rittenkoers valt samen met de start van de Giro d'Italia, waardoor een aantal toprenners zullen ontbreken.

Vorig jaar werd de BinckBank Tour gewonnen door Jumbo-Visma-renner Laurens De Plus.