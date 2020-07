Tour de France-winnaar Egan Bernal, Nairo Quintana en nog zo'n 180 andere Colombiaanse topsporters zullen zondag met een speciale chartervlucht eindelijk naar Europa reizen.

De 'sportvlucht' is nodig omdat Colombia vanwege de coronapandemie alle commerciële vluchten heeft verboden tot het einde van augustus. Dat was zeker voor de wielrenners een probleem, aangezien de uitgestelde Tour de France op 29 augustus begint.

De vlucht van Bogota naar Madrid wordt betaald door sportbonden, de teams van de atleten en het Colombiaanse ministerie van Sport. "Door een goede samenwerking onder leiding van de regering kunnen onze atleten naar Europa reizen om op tijd te zijn voor hun wedstrijden", zegt de minister van Sport Ernesto Lucena Barrero in een verklaring.

Naast Bernal en Quintana vliegen ook onder anderen de wielrenners Miguel Ángel López Rigoberto Urán en Sergio Higuita mee, net als een aantal voetballers, judoka's, schermers en volleyballers.

De 23-jarige Bernal, die vorig jaar de jongste Tour-winnaar in ruim een eeuw werd, zal in de Ronde van Frankrijk wederom een van de kopmannen van Team INEOS zijn. Hij wil zich via de Ronde van Occitanië (1-4 augustus), Tour de l'Ain (7-9 augustus) en het Critérium du Dauphiné (12-16 augustus) voorbereiden op de Tour.

De dertigjarige Quintana, die twee keer tweede werd in de Tour en een Giro- en Vuelta-zege op zijn erelijst heeft staan, werd een kleine twee weken geleden bij een training aangereden door een automobilist, maar hij zat zaterdag alweer op de fiets.