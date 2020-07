Simon Yates zal dit jaar definitief niet meedoen aan de Tour de France. De renner van Mitchelton-SCOTT laat de Ronde van Frankrijk schieten om mee te kunnen doen om de eindzege in de Giro d'Italia.

Mitchelton-SCOTT maakte woensdag de renners bekend die in aanmerking komen voor de Tour en de Giro. De Australische ploeg wil in de Ronde van Frankrijk (29 augustus-20 september) met onder anderen Adam Yates en Esteban Chaves voor ritzeges gaan en mikt in de Giro (3-25 oktober) dus op het algemeen klassement.

De 27-jarige Simon Yates deed in 2018 voor de eerste keer mee aan de Ronde van Italië en droeg dertien dagen de roze trui, maar door een inzinking in de negentiende etappe kon hij de eindzege vergeten. Vorig jaar eindigde de Brit, die in 2018 de Ronde van Spanje won, als achtste in het algemeen klassement van de Giro.

In 2019 combineerde Simon Yates de Ronde van Italië nog met de Tour, waar hij de twaalfde en de vijftiende etappe op zijn naam schreef. Door de verschuivingen op de wielerkalender vanwege de coronacrisis is combineren niet meer mogelijk voor klassementsrenners.

"De Giro vraagt fysiek het meeste van de renners, dus daarom hebben we het sterkst mogelijke team om Simon heen gebouwd. We hebben er vertrouwen in dat hij met deze mannen optimaal wordt gesteund", zegt directeur Matt White van Mitchelton-SCOTT.

Zijn team heeft zowel voor de Tour als de Giro een lijst van elf renners samengesteld. Daarvan moeten er nog drie afvallen.