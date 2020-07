Voordat Chris Froome aan een nieuw avontuur begint bij Israel Start-Up Nation, wil hij eerst in september proberen voor de vijfde keer de Tour de France te winnen namens Team INEOS. Volgens ploegleider Servais Knaven zal het aanstaande vertrek van de 35-jarige Brit geen rol spelen tijdens de Ronde van Frankrijk.

"Tijdens de Tour zullen er wel allemaal vragen komen of het feit dat Chris weggaat zijn status in de ploeg beïnvloedt, maar ik zie geen enkele reden waarom zijn nu positie nu anders zou zijn", zegt Knaven in gesprek met NU.nl. "Wij willen de Tour winnen en als Chris de beste is, wint hij. Dat hij na dit jaar bij ons vertrekt, maakt dan echt geen verschil."

Team INEOS maakte donderdag bekend dat het aflopende contract van Froome niet verlengd wordt, waardoor de geboren Keniaan na dit seizoen na elf zeer succesvolle jaren zal vertrekken bij de Britse ploeg. Met het ambitieuze Israel Start-Up Nation heeft de viervoudig Tour-winnaar ook al een nieuw team gevonden.

Zo kwam er ruim anderhalve maand voor de start van de uitgestelde Tour (29 augustus-20 september) - en drie weken voor de officiële start van de transferperiode (1 augustus) - al duidelijkheid over de grootste transfer in het wielrennen van dit jaar.

"Ik denk dat het vooral belangrijk is dat er duidelijkheid naar buiten toe is", aldus Knaven. "Alle vragen over de toekomst van Chris zijn nu beantwoord, dus daar hoeven we niet meer over te praten en zullen we niet meer door worden afgeleid in aanloop naar en tijdens de Tour."

De afgelopen maanden waren er ook hardnekkige geruchten dat Froome nog tijdens het seizoen zou vertrekken, omdat hij in een ploeg met de laatste twee Tour-winnaars (Geraint Thomas en Egan Bernal) niet de enige kopman kan zijn. "Wij moesten er altijd een beetje om lachen als we die verhalen in de media zagen, intern is dat volgens mij nooit besproken", zegt Knaven. "Ik denk ook niet dat iemand dat zou hebben gewild."

Servais Knaven zat bij vele successen van Chris Froome in de ploegleidersauto. (Foto: Pro Shots)

'Zijn allemaal blij dat we met Froome hebben gewerkt'

Feit is wel dat er - vooral door de moordende concurrentie bij Team INEOS - aan het eind van dit jaar een einde zal komen aan een van de succesvolste combinaties in de geschiedenis van het wielrennen. Froome kwam in 2010 over van het kleine Barloworld en bezorgde Team Sky (dat sinds vorig jaar Team INEOS heet) vier Tour-zeges, twee eindzeges in de Vuelta a España en één eindzege in de Giro d'Italia.

"Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat het iets unieks is geweest, en nog steeds is", aldus Knaven, die sinds 2011 ploegleider is bij het team van Dave Brailsford en dus alle successen van Froome van dichtbij heeft meegemaakt.

"Het is een mooi verhaal hoe Chris aan het begin van zijn carrière aan het sukkelen was met zijn gezondheid (Froome werd in 2009 gediagnosticeerd met schistosomiasis, een infectie met een parasitaire worm, red.), hoe hij daar vanaf is gekomen en uiteindelijk een Tour-winnaar is geworden."

"Chris is een fantastische renner en we zijn allemaal heel blij dat we met hem gewerkt hebben, en nog steeds werken. We hebben nogal wat meegemaakt in tien jaar."