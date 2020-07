Bij Israel Start-Up Nation zijn ze enorm trots dat ze erin zijn geslaagd om Chris Froome vast te leggen voor de komende jaren. De in 2015 opgerichte WorldTour-ploeg verwacht met de komst van de viervoudig Tour de France-winnaar vanaf 2021 serieus mee te kunnen doen om de eindzeges in grote rondes.

"Dit is een historische gebeurtenis voor onze ploeg en voor mij persoonlijk een moment waar ik enorm trots op ben", zegt mede-eigenaar Sylvan Adams donderdag. "Chris is de beste renner van zijn generatie. We willen samen grote rondes winnen en als dat lukt, kan Chris zomaar beschouwd worden als de beste renner aller tijden."

Het wordt de eerste keer sinds 2009 dat Froome voor een andere ploeg dan Team INEOS gaat rijden. De Brit was al sinds de oprichting betrokken bij die ploeg en boekte daar zijn grootste successen, met onder meer vier Tour-zeges en eindoverwinningen in de Giro d'Italia (2018) en de Vuelta a España (2011 en 2017).

Vanwege de toegenomen concurrentie binnen INEOS - ploeggenoten Geraint Thomas en Egan Bernal wonnen de laatste edities van de Tour de France - gold Froome niet meer als de onbetwiste kopman. Mede daardoor ging hij op zoek naar een ploeg die hem dat wel kon bieden.

'Het winnen van de Tour is ons belangrijkste doel'

Israel Start-Up Nation wil juist graag een ploeg om Froome heen bouwen. "Chris is de perfecte leider om onze ambities in de grote rondes waar te maken. Zijn mindset en fysieke talenten zijn buitengewoon en ik denk dat hem dat gaat helpen om ook met ons grote successen te boeken", zegt teammanager Kjell Carlström.

Het is niet bekend hoelang de 35-jarige Froome voor Israel Start-Up Nation zal rijden. Het staat in ieder geval vast dat hij tot het einde van zijn loopbaan blijft bij de ploeg die sinds dit jaar over een WorldTour-licentie beschikt.

"We willen een mooi team om Chris heen bouwen, zodat we ons met de beste teams kunnen meten en we ons belangrijkste doel kunnen verwezenlijken: het winnen van de Tour de France", verduidelijkt Carlström. "Ik bewonder Chris overigens niet alleen om zijn successen, maar ook om hoe hij is als persoon. Hij zal een geweldig rolmodel voor het team zijn."