Teambaas Sir Dave Brailsford van Team INEOS denkt dat het voor beide partijen goed is dat Chris Froome de wielerploeg na dit seizoen verlaat. De Brit benadrukt dat er meerdere renners klaarstaan om de positie van de viervoudig Tour de France-winnaar over te nemen.

"Chris is een geweldige kampioen en we hebben veel mooi momenten beleefd in de afgelopen jaren, maar ik ben ervan overtuigd dat dit voor zowel Chris als het team de juiste beslissing is", zegt Brailsford in een verklaring op de site van INEOS, dat donderdag bekendmaakte dat Froome na tien jaar vertrekt.

"Gezien zijn prestaties in deze sport, is het begrijpelijk dat Chris graag een rol nastreeft waarin hij de enige kopman is. Dat kunnen we hem op dit moment niet bieden. Door bij ons te vertrekken krijgt hij die zekerheid wel."

De 35-jarige Froome zit al bij INEOS sinds de oprichting van de wielerploeg in 2009, toen de formatie nog gesponsord werd door Sky. De in Kenia geboren Brit boekte sindsdien grote successen, waaronder vier eindzeges in de Tour de France (2013, 2015, 2016 en 2017).

Daarnaast schreef Froome in dienst van INEOS ook onder meer de Giro d'Italia (2018) en de Vuelta a España (2011 en 2017) op zijn naam. Hij is een van de drie renners - naast Eddy Merckx en Bernard Hinault - die (minstens) drie grote rondes op rij wist te winnen: de Tour van 2017, de Vuelta van 2017 en de Giro van 2018.

Chris Froome kreeg in de loop der jaren concurrentie van onder anderen Geraint Thomas. (Foto: Getty Images)

Froome kreeg meer concurrentie binnen ploeg

Waar Froome lange tijd de onbetwiste kopman van Sky/INEOS was, kreeg hij in de afgelopen jaren meer concurrentie binnen de ploeg. Zo won Geraint Thomas in 2018 de Tour de France en schreef zijn andere ploeggenoot Egan Bernal vorig jaar de Ronde van Frankrijk op zijn naam.

"Het vertrek van Froome geeft de andere teamleden de kansen die ze hebben verdiend en waar we naar op zoek waren", zegt Brailsford. "Ik ben blij met al het talent waar we over beschikken. Onze collectieve focus ligt nu op de voorbereiding voor de rest van het seizoen."

Enkele uren na het nieuws over het vertrek van Froome bij INEOS maakte Israel Start-Up Nation juist de komst van de Brit bekend. Froome wordt daar in 2021 wél de onbetwiste kopman en zal tot het einde van zijn carrière bij de in 2015 opgerichte WorldTour-ploeg rijden.

Dit wielerjaar, dat na de coronacrisis onlangs officieel werd hervat met een koers in België, rijdt Froome onder meer de Tour de France namens Team INEOS. Het is nog niet helemaal duidelijk wie de kopman wordt, aangezien ook Thomas en Bernal op 29 augustus aan de start zullen verschijnen in Nice.