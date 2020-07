Chris Froome wisselt volgend jaar na tien jaar van ploeg. De 35-jarige Britse renner verruilt aan het einde van dit seizoen Team INEOS voor Israel Start-Up Nation.

Team INEOS gaat het aflopende contract van Froome niet verlengen, waardoor hij vrij was om elders te tekenen. Er gingen eerder geruchten dat hij bezig was met een zomers vertrek bij Team INEOS omdat hij niet het kopmanschap zou willen delen in de Tour, maar daar is geen sprake van.

"We maken dit eerder bekend dan normaal het geval is", zegt teambaas Sir Dave Brailsford donderdag op de website van Team INEOS. "Dat doen we om een einde te maken aan recente speculaties. Zo kan de ploeg zich volledig focussen op het seizoen dat eraan komt."

Froome is zeer succesvol bij Team INEOS, dat in zijn periode eerder Team Sky, Sky Procycling en Sky Professional Cycling heette. Hij kwam in 2010 over van het kleine Team Barloworld en ontwikkelde zich sindsdien tot een van de beste renners aller tijden.

De geboren Keniaan won in totaal zeven grote rondes. Hij pakte vier keer de eindzege in de Tour de France (2013, 2015, 2016 en 2017), twee keer in de Vuelta a España (2011 en 2017) en één keer in de Giro d'Italia (2018). Verder veroverde hij twee bronzen olympische medailles en drie bronzen WK-medailles.

"Het is een fenomenaal decennium geweest", aldus Froome. "We hebben zoveel bereikt samen en ik zal mijn herinneringen altijd waarderen. Ik kijk uit naar nieuwe uitdagingen, want ik ga een nieuwe fase van mijn loopbaan in. Maar ondertussen ligt mijn focus op het winnen van mijn vijfde Tour met Team INEOS."

Chris Froome viert de eindzege in de Tour de France van 2017. (Foto: Pro Shots)

Froome jaagt op vijfde Tourzege

Froome heeft in de nadagen van zijn carrière als grote doel om de Tour voor de vijfde keer te winnen. Hij zou daarmee op gelijke hoogte komen met de legendarische recordhouders Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain.

De topklimmer zat het afgelopen jaar in de lappenmand. Hij raakte vorig jaar ernstig geblesseerd - hij moest meerdere keren worden geopereerd - tijdens de verkenning van een tijdrit in het Critérium du Dauphiné en heeft door de coronacrisis sindsdien nog weinig mee kunnen doen aan wedstrijden.

Froome heeft bij Team INEOS concurrentie van Egan Bernal en Geraint Thomas. De Colombiaan won vorig jaar de Tour en de Brit het jaar daarvoor. Team INEOS laat het drietal volgende maand meedoen aan de Tour, maar heeft nog niets bekendgemaakt over de hiërarchie binnen de ploeg.

Israel Start-Up Nation meldt dat Froome na 1 augustus zijn handtekening zet onder een lange termijn contract. De Israëlische WorldTour-formatie omzeilt daarmee de transferregels van de UCI, want officieel mag een overgang pas na 1 augustus worden afgerond.

"Ik kijk uit naar de nieuwe uitdagingen en wil blijven streven naar het succes dat ik tot nu toe heb gekend. De impact van Israel Start-Up Nation op de sport groeit snel en ik krijg energie om daaraan mee te doen", vertelt Froome op de website van zijn toekomstige werkgever.