Tom Dumoulin doet op 23 augustus niet mee aan de NK wielrennen op de VAM-berg nabij het Drentse Wijster. De nationale titelstrijd past niet in zijn aanloop richting de Tour de France, die zes dagen later van start gaat.

Dumoulin rijdt van 12 tot 16 augustus eerst het Critérium du Dauphiné en heeft besloten daarna in Frankrijk te blijven om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de Tour de France.

"Ik heb al een heel druk programma in aanloop naar de Tour, met hoogtestages, wedstrijden en daarna nog meer hoogtestages", zegt de renner van Jumbo-Visma maandag tegen de NOS. "Het is niet mogelijk om dan in de tussentijd terug te keren naar Nederland."

Noodgedwongen moet Dumoulin waarschijnlijk ook de tijdrit bij de WK wielrennen laten schieten. De race tegen de klok in het Zwitserse Martigny staat gepland op 20 september, de slotdag van de Tour.

"Ook als ik slechte benen heb en niet mee kan doen voor het klassement, rijd ik de Tour in principe gewoon uit", belooft de 29-jarige renner. "De ploeg gaat hopelijk met een van de drie kopmannen meedoen aan het klassement en dan ben ik waardevol, zelfs met een mindere vorm."

De Tour de France stond aanvankelijk gepland van 27 juni tot en met 19 juli. Door de coronacrisis is de wielerkalender echter volledig op de schop gegaan en zijn er veel koersen die elkaar dit jaar zullen overlappen.