De EK wielrennen wordt van 24 tot en met 28 augustus gehouden in de Franse stad Plouay. De Franse wielerbond en de Europese wielerbond UEC hebben met de lokale autoriteiten een akkoord bereikt om het Europese toernooi vlak voor de Tour de France af te werken.

De EK begint op maandag 24 augustus met de individuele tijdritten. Op woensdag 26 augustus wordt de wegwedstrijd bij de mannen afgewerkt en een dag later rijden de vrouwen de wegwedstrijd. De gemengde estafette sluit op 28 augustus de EK af, terwijl een dag later de Tour de France begint.

De oorspronkelijke EK wielrennen zou dit jaar van 9 tot en met 13 september worden gehouden in het Italiaanse Trentino, maar daar ging vanwege de uitbraak van het coronavirus eerder al een streep doorheen. Trentino mag de EK begin september 2021 alsnog organiseren.

Op 25 augustus, de rustdag in de week van de EK, staat in de omgeving van Plouay de Bretagne Classic op het programma. De UEC werkt nauw samen met de organisatoren van de WorldTour-eendagskoers, die zo in de EK verweven wordt.

De EK wielrennen bestaat sinds 1995. Vorig jaar werd het evenement in Alkmaar gehouden. Nederland eindigde met vijf gouden plakken bovenaan de medaillespiegel.

Amy Pieters won de wegwedstrijd bij de vrouwen en Ellen van Dijk zegevierde in de tijdrit. Het nieuwe onderdeel gemengde ploegenestafette werd gewonnen door Pieters, Floortje Mackaij, Riejanne Markus, Bauke Mollema, Koen Bouwman en Ramon Sinkeldam. Bij de junioren was er goud voor Ilse Pluimers (wegwedstrijd) en Shirin van Anrooij (tijdrit).