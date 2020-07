De Nederlander Oscar Riesebeek is zondag in Rotselaar als tweede geëindigd in de Grote Prijs Vermarc Sport. De Fransman Florian Sénéchal won de eerste Belgische profkoers sinds de coronacrisis.

De 26-jarige Sénéchal (Deceuninck-Quick-Step) reed in de laatste van tien rondes van 15,4 kilometer weg bij zijn medevluchters Riesebeek en Victor Campenaerts, en soleerde naar de zege. De Belg Campenaerts (NTT Pro Cycling) kwam achter Riesebeek (Alpecin-Fenix) als derde over de streep.

De GP Vermarc Sport was de eerste serieuze wielerwedstrijd sinds half maart, toen Parijs-Nice een dag eerder dan gepland werd afgesloten vanwege het COVID-19-virus. Er stonden in het Vlaams-Brabantse Rotselaar een flink aantal WorldTour-renners aan de start voor een koers over in totaal 164 kilometer, met in elke omloop twee heuveltjes.

Volgens de regels mochten er maar tweehonderd fans aanwezig zijn. De start- en finishzone was afgesloten voor publiek, langs het parcours werd supporters opgedragen voldoende afstand te houden.

Eddy Merckx gaf - met mondkapje op - het startschot, nadat de renners een minuut stilte hadden gehouden voor de zaterdag bij een oefenkoers in Wortegem-Petegem op twintigjarige leeftijd overleden Belg Niels De Vriendt. De renners van VDM Trawobo Cycling Team deden als eerbetoon aan hun ploegmaat mee aan de GP Vermarc Sport.

