In de Belgische wielerwereld is met verslagenheid gereageerd op het plotselinge overlijden van Niels De Vriendt. De pas twintigjarige Belgische renner overleed zaterdag na zware valpartij in een wielerkoers in eigen land.

"Wat een mooie dag had moeten worden, is na een kwartier uitgedraaid op een nachtmerrie", schrijft Tim Merlier, wiens moeder de wedstrijd in Wortegem-Petegem organiseerde, op Instagram.

"Het was een wijze en terechte beslissing van de jury om de wedstrijd stop te zetten", vervolgt de Belgisch kampioen. "Ik wil graag mijn medeleven betuigen aan de familie en de vrienden. RIP, Niels."

De Vriendt, die nog wachtte op zijn debuut in een profwedstrijd, smakte al in de openingsronde van de eerste Belgische koers sinds de coronacrisis hard tegen het asfalt, omdat hij vermoedelijk werd getroffen door een hartaanval.

Hij bleef bewegingsloos op de grond liggen, waarna de toegesnelde hulpdiensten hem tevergeefs probeerden te reanimeren. De organisatie legde de koers meteen stil en besloot de wedstrijd niet meer te vervolgen, nadat bekend werd dat De Vriendt was overleden.

'De koers is nu bijzaak'

Ook Sep Vanmarcke stond aan de start in Wortegem-Petegem en hij zag de valpartij gebeuren. "In de eerste ronde zijn er in een van de bochten enkele renners ten val gekomen", vertelt de Belg aan Sporza. "Of de hartstilstand is veroorzaakt door de val of omgekeerd, weet ik niet."

"De koers is nu bijzaak", aldus Vanmarcke. "Dit relativeert de koers weer meteen. Iedereen kent nu weer zijn plek op aarde. We zijn nu even geen renner meer, maar gewoon medemens."

Zondag wordt met de Grote Prijs Vermarc in Rotselaar de eerste profwedstrijd sinds de coronapandemie afgewerkt in België. Voorafgaand aan die koers wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan De Vriendt.