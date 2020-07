Mathieu van der Poel is zaterdag in de eerste etappe van de virtuele Tour de France als vierde geëindigd. De winst ging naar de Zuid-Afrikaans kampioen Ryan Gibbons. Bij de vrouwen kwam Chantal Blaak als derde over de finish.

In de openingsrit legde het peloton 36,4 kilometer af met start en finish in Nice. Na vier rondes over heuvelachtig parcours bleef Gibbons de Canadees Pier-André Coté (tweede) en de Australiër Nick Schultz (derde) voor in de sprint.

Naast Van der Poel zullen andere grote namen als Tour-winnaars Egan Bernal, Chris Froome en Geraint Thomas, olympisch kampioen Greg Van Avermaet enkele etappes rijden via het digitale platform Zwift.

De virtuele Tour de France bestaat uit zes ritten die over drie weekenden worden afgewerkt. De klassementen zullen gebaseerd zijn op punten en de renners rijden om punten te scoren voor hun ploeg.

Na de openingsrit gaat NTT Pro Cycling, de ploeg van Gibbons, met tachtig punten aan kop. Rally Cycling volgt op één punt en Alpecin-Fenix, de formatie van Van der Poel, staat met 72 punten derde.

Ook Vos en Van der Breggen op startlijst

Bij de vrouwen zag Blaak de pas negentienjarige Britse April Tacey met de overwinning aan de haal gaan. De Zuid-Hollandse, die in mei aankondigde na het voorjaar van 2022 te stoppen, moest ook de Amerikaanse Kristen Faulkner voor zich dulden.

Behalve Blaak staan onder anderen Marianne Vos, Anna van der Breggen en Kirsten Wild op de deelnemerslijst. De vrouwen rijden hetzelfde parcours als de mannen en komen in elke etappe als eerste in actie.

De Tour de France stond dit jaar op het programma van 27 juni tot en met 19 juli, maar is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 29 augustus-20 september.