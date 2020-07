De eerste Belgische wielerkoers sinds de uitbraak van het coronavirus is zaterdag geëindigd in een groot drama. De pas twintigjarige Belgische renner Niels De Vriendt overleed na een zware valpartij in een oefenwedstrijd in Wortegem-Petegem.

De Vriendt smakte al in de eerste ronde hard tegen het asfalt, omdat hij vermoedelijk werd getroffen door een hartaanval. Hij bleef bewegingsloos op de grond liggen, waarna de toegesnelde hulpdiensten hem tevergeefs probeerden te reanimeren.

De organisatie legde de koers meteen stil en besloot na het nieuws dat De Vriendt het niet had gered om niet meer verder te fietsen. Burgemeester Luc Van der Meeren bevestigde dat De Vriendt op het parcours is overleden.

De koers in Wortegem-Petegem werd georganiseerd door de moeder van Belgisch kampioen Tim Merlier. Naast Merlier stonden ook andere profwielrenners aan de start als Sep Vanmarcke, Otto Vergaerde en Jonas Rickaert.

Snel meer.