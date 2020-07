Nairo Quintana heeft geen zware verwondingen opgelopen toen hij vrijdag in Colombia werd aangereden door een auto. De renner van Arkéa Samsic moet de komende periode wel rust houden.

Quintana werd tijdens een trainingsrit op de weg van Tunja naar Motavita van zijn fiets gereden. Het leek er desondanks niet op dat hij zware blessures had overgehouden aan de aanrijding en dat werd vrijdagavond laat door zijn ploeg bevestigd.

"Nairo is uitgebreid onderzocht en gelukkig is er geen breuk geconstateerd", schrijft Arkéa Samsic in een verklaring op de site. "Hij heeft last van zijn rechterknie en moet twee weken rust houden, maar het zal zijn voorbereiding op de Tour de France niet verstoren."

De dertigjarige Quintana kwam in maart voor het laatst in actie tijdens Parijs-Nice, de laatste WorldTour-koers voor de coronacrisis. Het was pas de derde wedstrijd van 2020 voor de Colombiaan, die bezig is aan zijn eerste seizoen bij Arkéa Samsic.

De laatste jaren stond Quintana onder contract bij Movistar. Hij won in dienst van die ploeg onder meer de Giro d'Italia (2014) en de Vuelta a España (2016) en haalde drie keer het podium van de Tour de France.

Quintana doet dit jaar ook weer mee aan de Ronde van Frankrijk, die op 29 augustus van start gaat. In de voorbereiding op de belangrijkste ronde van het jaar zal hij onder meer aan de start staan van het Critérium du Dauphiné.