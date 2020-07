Nairo Quintana is vrijdag aangereden door een automobilist tijdens een training in zijn thuisland Colombia. De dertigjarige renner van Arkéa-Samsic heeft waarschijnlijk geen al te zware blessures opgelopen.

Quintana werd tijdens een trainingstocht op de weg van Tunja naar Motavita van zijn fiets gereden door een automobilist. Volgens de burgemeester maakte de chauffeur een verkeerde manoeuvre, waardoor Quintana op het asfalt viel.

Arkéa-Samsic doet pas in een later stadium mededelingen over de schade bij Quintana, maar volgens verschillende media heeft hij last van zijn knie en meerdere schaafwonden. Hij kon zelf wel opstaan en plaatsnemen op een stoel voordat hij werd verzorgd.

Quintana is zich aan het voorbereiden op de herstart van het wielrennen, dat net als bijna alle andere sporten lang stillag door de coronacrisis. Hij doet in elk geval mee aan de Tour de France die op 29 augustus begint.

De komende twee weken zal Quintana nog in eigen land moeten trainen. Op 19 juli vertrekt naar alle waarschijnlijkheid een chartervlucht vanuit Colombia naar Madrid met aan boord een groot aantal Colombiaanse renners.

Quintana verruilde begin dit jaar Movistar voor Arkéa-Samsic. De klimmer was in dienst van het Spaanse team zeer succesvol met onder meer de eindzege in de Giro d'Italia in 2014 en de Vuelta a España in 2016 en twee tweede plaatsen in de Tour in 2013 en 2015.