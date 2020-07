Natuurlijk vindt Sam Oomen het jammer dat hij zijn Tour de France-debuut weer een jaar moet uitstellen. Maar de renner van Team Sunweb ziet de Giro d'Italia als een goed alternatief in het jaar van zijn comeback na een zware operatie.

Hij kan wel lachen om zijn voorspellende gaven. "Ik ga dit jaar in principe naar de Tour", zei Oomen in december in Amsterdam. "Maar dat zeg ik nu al drie jaar op rij bij onze presentatie en het is er nog niet van gekomen. Dus pin me er niet op vast."

De aanleiding - de coronapandemie - had hij niet kunnen voorspellen, maar feit is dat de 24-jarige klimmer dit jaar wederom niet zal debuteren in de Ronde van Frankrijk. De ploegleiding van Team Sunweb heeft besloten dat de nummer negen van de Giro van 2018 in oktober de Ronde van Italië zal rijden, waar hij samen met Wilco Kelderman voor een goed klassement mag gaan. In de Tour start de Duitse formatie met aanvallers en sprinters.

"Ik vind het wel echt grappig dat wat ik in december zei nu ook is uitgekomen", zegt Oomen in gesprek met NU.nl. "Al heb ik er wel een dubbel gevoel bij dat ik niet naar de Tour kan. Want het winnen van de witte trui als beste jongere (tot 25 jaar, red.), waar ik ooit wel van gedroomd heb, zit er nu niet meer in."

'Valt wat voor te zeggen om voor Giro te kiezen'

Oomen kreeg twee weken geleden van zijn coach te horen hoe zijn programma eruitziet nu de wielerkalender volledig is omgegooid. "Ik mocht vervolgens wel feedback geven, maar alles is om een grote ronde heen gebouwd. Dus dat is lastig om nog te veranderen."

De Brabander verwijst voor de precieze redenen voor de keuze voor de Giro als zijn hoofddoel naar de ploegleiding. "Ze vinden de Giro beter aansluiten bij mijn doelen. En dat is oké. Wat overheerst bij mij is het gevoel dat we weer kunnen beginnen met koersen. En dat ik de Giro een heel mooie wedstrijd vind."

Bovendien erkent Oomen dat door de nieuwe kalender de Ronde van Italië (3-25 oktober) misschien wel beter in zijn 'hersteljaar' past dan de Ronde van Frankrijk (29 augustus-20 september). De klimmer onderging vorig jaar juli een operatie aan een vernauwde liesslagader in zijn linkerbeen en heeft sindsdien alleen in februari twee kleinere Franse etappekoersen gereden.

"De Tour is nu een van de eerste wedstrijden van het seizoen, terwijl hij normaal natuurlijk pas halverwege het jaar zou zijn. En het is ook de meest stressvolle wedstrijd, met het beste deelnemersveld. Daarom valt er wel wat voor te zeggen om dit jaar de Giro te rijden, zeker met het team dat we daar hebben. Ik ben dankbaar voor die kans."

Sam Oomen hielp Tom Dumoulin in 2018 aan de tweede plek in de Giro d'Italia. (Foto: Getty Images)

Oomen bezig aan laatste maanden bij Sunweb

Voor Oomen blijft het voorlopig nog een vraagteken hoe goed hij is en hoe goed hij hersteld is van zijn operatie. "Ik heb stevige trainingen gedaan in de coronaperiode en dat ging naar tevredenheid, maar als een mafkees rondfietsen in Tilburg en omgeving staat in schril contrast met een zware bergrit in een koers."

"Het is ontzettend lastig dat ik geen echte bevestiging heb van hoe ik ervoor sta. Ik heb wel de bevestiging gekregen dat mijn basis weer in orde is. Want zoals ik de afgelopen maanden getraind heb, heb ik nog nooit thuis getraind. Maar dat moest ook wel. En een rondje Berg en Dal is toch wat anders dan een Alpencol. Gelukkig ga ik donderdag op hoogtestage en voor het eerst in maanden echt bergop fietsen."

Zeker is dat Oomen aan zijn laatste maanden bij Team Sunweb begint. Verschillende media meldden vorige maand dat hij een mondeling akkoord heeft met Jumbo-Visma, maar daar kan en mag hij volgens de UCI-regels tot 1 augustus niks over zeggen. "Maar de ploeg heeft zelf gecommuniceerd dat ik geen nieuwe aanbieding heb gekregen. Dus je kunt wel concluderen dat ik zal vertrekken bij Team Sunweb."