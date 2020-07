Mitchelton-SCOTT heeft een flinke reorganisatie doorgevoerd na de mislukte overname door de Spaanse Manuela Fundación. Teambaas Shayne Bannan, die vanaf het begin bij de Australische wielerploeg betrokken was, is vertrokken.

Darach McQuaid, de jongere broer van voormalig UCI-voorzitter Pat McQuaid, krijgt de nieuwe positie van voorzitter, meldt Mitchelton-SCOTT woensdag op zijn site. De Ier zal direct rapporteren aan teameigenaar Gerry Ryan.

Brent Copeland is aangetrokken als de nieuwe teambaas, als opvolger van Bannan. De Zuid-Afrikaan komt over van Bahrain McLaren, waar hij dezelfde functie had.

Hoewel Bannan in de verklaring uitvoerig bedankt wordt door Ryan, kan zijn vertrek niet los worden gezien van de soap met de Manuela Fundación. Mitchelton-SCOTT maakte op 12 juni via een persbericht bekend dat de Spaanse non-profitorganisatie de nieuwe hoofdsponsor en naamgever van de WorldTour-ploeg zou worden, maar zes dagen later meldde Ryan dat de deal niet doorging.

Bannan speelde een belangrijke rol in de onderhandelingen met de Manuela Fundación. Oud-renner Stefano Garzelli, die de Spaanse organisatie vertegenwoordigde bij de gesprekken, zei na het afketsen van de overname dat Bannan een contract heeft ondertekend waarmee de deal wordt goedgekeurd.

De wielerploeg van Ryan begon in 2012 als GreenEDGE Cycling en heet sinds 2018 Mitchelton-SCOTT. De bekendste namen uit het WorldTour-mannenteam zijn de Britse tweelingbroers Simon en Adam Yates. Bij de vrouwenploeg staan wereldkampioene Annemiek van Vleuten en Janneke Ensing onder contract.