Sam Oomen zal dit jaar niet debuteren in de Tour de France. De 24-jarige renner van Team Sunweb gaat in oktober samen met Wilco Kelderman voor een goed klassement in de Giro d'Italia.

Sunweb heeft woensdag zijn plannen voor het flink gewijzigde wielerseizoen bekendgemaakt op zijn website. De Duitse formatie richt zich in de Tour (29 augustus-20 september) met onder anderen sprinter Cees Bol en de Belgische topper Tiesj Benoot vol op ritzeges.

In december, toen Sunweb zijn originele plannen voor het wielerjaar openbaarde, stond Oomen nog op de lijst voor de Ronde van Frankrijk. Dan moest het herstel van de operatie die hij vorig jaar juli onderging aan een beknelde liesslagader wel goed verlopen.

De Brabander, die volgens verschillende media na dit seizoen overstapt naar Jumbo-Visma, maakte in februari voor de coronacrisis zijn rentree in de Ronde van de Provence. Hij zal zich de komende maanden richten op de Ronde van Polen, Ronde van Lombardije, Tirreno-Adriatico en de Giro.

Voor Kelderman is de situatie hetzelfde gebleven: de Nederlander slaat de Tour over en start als kopman in de Giro. De Australische sprinter Michael Matthews, die in 2017 het puntenklassement won in de Tour, verkiest de Ronde van Italië ook boven de Ronde van Frankrijk.

In de Vuelta a España, de laatste grote ronde van het jaar, zal Team Sunweb een team met vooral jonge talenten opstellen, zonder echte kopman.