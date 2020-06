De NK wielrennen op de weg gaan dit jaar toch door ondanks de coronacrisis. Er wordt op 21, 22 en 23 augustus gestreden om de nationale titel op de VAM-berg nabij het Drentse Wijster.

De KNWU meldt dinsdag in een persbericht dat op een parcours van 7,3 kilometer kan worden voldaan aan alle per 1 juli geldende regels ten aanzien van het coronavirus. Het evenement vindt wel plaats onder voorwaarde dat de huidige regels in de tussentijd niet worden aangescherpt.

De NK op de weg konden niet doorgaan op de geplande datum in juni, waarna de KNWU keek naar een nieuw tijdstip in september. Dat bleek haast onhaalbaar door de drukke internationale wielerkalender. De verwachting was dan ook dat er dit jaar helemaal geen NK zouden worden georganiseerd.

"Het was goed uit te leggen geweest als we de NK dit jaar niet konden organiseren, gezien de maatschappelijke belangen die enkele maanden voorrang genoten. Maar nu sportevenementen weer zijn toegestaan, kijken we uit naar een voor ons als bond belangrijk wedstrijdmoment", zegt algemeen directeur Thorwald Veneberg van de KNWU.

"Bij het besluit toch te gaan organiseren is mee gewogen dat het NK met name voor de continentale teams en de vrouwenploegen een belangrijk moment is om exposure te genereren voor hun sponsors. Zeker nu er een aantal maanden geen wedstrijden plaatsvonden."

De NK op de weg beginnen op 21 augustus met de wedstrijd voor de beloften-mannen, gevolgd door die van de vrouwenprofs (22 augustus) en mannenprofs (23 augustus). Het NK tijdrijden, dat ook moest worden verplaatst, werd eerder deze maand al vastgesteld op 7 oktober in Emmen.