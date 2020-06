Mathieu van der Poel heeft dit seizoen zoals verwacht de kans om de Ronde van Lombardije te rijden. Zijn ploeg Alpecin-Fenix heeft dinsdag definitief een wildcard gekregen voor het Italiaanse wielermonument.

De Belgische werkgever van Van der Poel heeft ook wildcards gekregen voor onder meer Milaan-San Remo, Strade Bianche en Tirreno-Adriatico, al was dat al bekend, net als dat Alpecin-Fenix niet zal starten in de Giro d'Italia.

Dankzij de startbewijzen voor de Ronde van Lombardije en Milaan-San Remo kan Van der Poel meedoen aan alle vijf monumenten, want hij mag ook starten in Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

De 25-jarige Nederlander zal daarentegen ontbreken in de drie grote rondes; naast de Giro werd Alpecin-Fenix tot zijn teleurstelling eerder dit jaar ook niet uitgenodigd voor de Tour de France en de Vuelta a España.

Op de heringedeelde UCI-kalender is de Ronde van Lombardije op 15 augustus een van de eerste grote koersen van het jaar, na Strade Bianche en Milaan-San Remo. 'Lombardije' valt deels samen met het Critérium du Dauphiné.

Van der Poel combineert de komende jaren het wegwielrennen met veldrijden en mountainbiken en hoopt in alle drie disciplines de wereldtitel te pakken. In het veldrijden lukte hem dat al in 2015, 2019 en 2020.