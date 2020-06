Hoewel de 'echte' Tour de France verplaatst is naar augustus en september, is er in juli toch een Ronde van Frankrijk. Grote namen als Mathieu van der Poel, Marianne Vos en Anna van der Breggen zullen via het digitale platform Zwift een aantal virtuele etappes rijden.

De Virtual Tour de France bestaat uit zes ritten die over drie weekenden worden afgewerkt. De vrouwen rijden steeds eerst, gevolgd door de mannen. Het parcours is voor beiden hetzelfde.

Zwift meldt maandag dat 23 mannenteams en 17 vrouwenploegen bevestigd hebben dat ze zullen meedoen. Onder anderen Tour-winnaars Egan Bernal, Chris Froome en Geraint Thomas, olympisch kampioen Greg Van Avermaet en de Nederlanders Van der Poel, Vos, Van der Breggen, Chantal Blaak en Kirsten Wild staan op de deelnemerslijst.

Speciaal voor de Virtual Tour de France heeft Zwift onder meer de Mont Ventoux en de Champs-Élysées in Parijs ontworpen. De klassementen zullen gebaseerd zijn op punten, niet op tijd, en de renners rijden om punten te scoren voor hun ploeg.

De Ronde van Frankrijk stond dit jaar op het programma van 27 juni tot en met 19 juli, maar is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 29 augustus-20 september.